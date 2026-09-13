⚡️ В Севастополе нейтрализовали 9 вражеских беспилотников Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в районе Максимовой дачи сдетонировал дрон, загорелся частный дом.
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