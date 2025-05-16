Светящиеся кабаны Чернобыля: новые исследования показывают долгосрочные последствия радиации Юлия ЧелкановаДикие кабаны в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают вызывать удивление у ученых, так как их радиоактивность остается на высоком уровне даже спустя более трех десятилетий после катастрофы на атомной электростанции.