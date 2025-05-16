Светящиеся кабаны Чернобыля: новые исследования показывают долгосрочные последствия радиации Юлия ЧелкановаДикие кабаны в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают вызывать удивление у ученых, так как их радиоактивность остается на высоком уровне даже спустя более трех десятилетий после катастрофы на атомной электростанции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии