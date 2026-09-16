В последнее время в СМИ все чаще появляются тревожные новости о нашествии медведей на поселения. И вот сегодня стало известно об очередной трагедии в Красноярском крае.
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