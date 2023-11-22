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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Предложение изменить правила регулирования движения мусоровозов поддержано РЭО – Титов

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова изменить правила регулирования порядка движения грузовиков-мусоровозов, позволяющее избежать штрафов за превышение разрешенной осевой нагрузки транспортного средства, поддержало руководство Российского экологического оператора (РЭО), говорится в пресс-релизе омбудсмена.

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