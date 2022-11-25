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РЭО предложил внедрять экопросвещение в российское кино

РЭО предложил внедрять экопросвещение в российское кино

В год в России выходит более 1000 фильмов. Российский экологический оператор направил письмо в Минкультуры РФ с просьбой активнее освещать в российских фильмах темы раздельного сбора отходов, переработки и бережного отношения к окружающей среде.

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