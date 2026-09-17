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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья – лучший игрок матча «Барселоны» и «Расинга» с 9.6 по Индексу ГОЛа. У Ямаля и Адейеми – 9.1, у Шченсного – 4.7

Рафинья стал лучшим футболистом матча 6-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Расингом» (7:2) по Индексу ГОЛа .

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