Активная торговля Турции с Россией вызвала у США ярость - Berliner Zeitung

Как известно, в рядах западных объединений заметен раскол по поводу ситуации на международной арене. Руководство Евросоюза и Североатлантического альянса требует сделать все для того, чтобы как можно сильнее ударить по России, однако далеко не все европейские страны и государства-участники НАТО готовы на это.