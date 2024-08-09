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Активная торговля Турции с Россией вызвала у США ярость - Berliner Zeitung

Активная торговля Турции с Россией вызвала у США ярость - Berliner Zeitung

Как известно, в рядах западных объединений заметен раскол по поводу ситуации на международной арене. Руководство Евросоюза и Североатлантического альянса требует сделать все для того, чтобы как можно сильнее ударить по России, однако далеко не все европейские страны и государства-участники НАТО готовы на это.

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