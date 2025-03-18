Путин в каком то там лохматом году выразил возмущение, что на рынках Садовод и Фудсити крутятся огромные деньги и что эти два места стали государством в государстве.
Сказ про то, как овощи победили 4 генералов на рынке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
У нас всё схвачено, за всё заплачено...
Ответить
11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Азеры все и всех купили, все под их опекой, лучше не будет…
Ответить
10 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии