Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сказ про то, как овощи победили 4 генералов на рынке

Сказ про то, как овощи победили 4 генералов на рынке

Путин в каком то там лохматом году выразил возмущение, что на рынках Садовод и Фудсити крутятся огромные деньги и что эти два места стали государством в государстве.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
У нас всё схвачено, за всё заплачено...
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Азеры все и всех купили, все под их опекой, лучше не будет…
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10 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7 час.
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