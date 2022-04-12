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Mazda остановит производство автомобилей в Японии

Mazda остановит производство автомобилей в Японии

Mazda на время остановит конвейеры двух сборочных площадок в Японии. Как говорится в заявлении пресс-службы марки, заводы в Хиросиме и Хофу (Ямагути) отправят в простой на два дня – 14 и 15 апреля, после чего производство должно возобновиться.

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