Mazda остановит производство автомобилей в Японии

Mazda на время остановит конвейеры двух сборочных площадок в Японии. Как говорится в заявлении пресс-службы марки, заводы в Хиросиме и Хофу (Ямагути) отправят в простой на два дня – 14 и 15 апреля, после чего производство должно возобновиться.