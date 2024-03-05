Иск Виорела Мораря против Стояногло отклонен Апелляционной палатой

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции, который отклонил ходатайство бывшего руководителя Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря против бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.
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