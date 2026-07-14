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Закон, порядок, государство

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Новый кабмин Украины попробует исправить провалы Зеленского. Но это вряд ли

Новый кабмин Украины попробует исправить провалы Зеленского. Но это вряд ли

На Украине запущен процесс смены правительства, пишет UnHerd. Кабинет Юлии Свириденко продержался ровно год, за это время Киев успел испортить отношения с Варшавой — едва ли не самым важным европейским союзником.

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