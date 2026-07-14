На Украине запущен процесс смены правительства, пишет UnHerd. Кабинет Юлии Свириденко продержался ровно год, за это время Киев успел испортить отношения с Варшавой — едва ли не самым важным европейским союзником.
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