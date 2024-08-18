Эксперт рассказал о необходимости Палестины в поддержке России

Палестина все больше заинтересована в поддержке России в свете наращивания помощи США Израилю. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС почетный профессор международного права Университета Огайо, автор ряда книг по ближневосточной проблеме Джон Квигли.
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