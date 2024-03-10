Илья Коновалов: «Коллектив стал более сплоченным»

— Илья, в нынешнем сезоне «Динамо» выиграло регулярный чемпионат, уверенно начало плей-офф. В чем команда прибавила?— Здорово, конечно, выиграть Кубок Континента, но эту главу мы уже перешагнули, сейчас смотрим только в светлое будущее.