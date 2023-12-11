Стало известно, в каких городах Крыма больше всего долгожителей

Больше всего долгожителей проживают в Симферополе, Ялте и Евпатории. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РК Максим Теряев.
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