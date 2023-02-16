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Пять самых дешёвых пикапов на российском рынке в феврале

Пять самых дешёвых пикапов на российском рынке в феврале

Пикапы являются специфическими машинами, не у всех автолюбителей лежит к ним душа. Имеются и многочисленные поклонники данного типа кузова, им будет интересно узнать, какие модели являются самыми дешёвыми из доступных на российском рынке в феврале.

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