Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram в стране

Global Look Press/Ingram Images Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram и приложения потокового вещания Bigo Live на территории страны из-за возможного распространения порнографии и рекламы азартных игр, сообщили в издании Jakarta Globe.
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