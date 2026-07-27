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Захарова: политики стирают Украину ластиком с лица земли

Захарова: политики стирают Украину ластиком с лица земли

Россия ведет борьбу не с украинцами, а с теми, кто пытается стереть Украину с лица земли. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об этом на встрече с участниками форума «Гвардейск» в Военно-патриотическом лагере имени Охлопкова, сообщил ТАСС.

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