Захарова: политики стирают Украину ластиком с лица земли

Россия ведет борьбу не с украинцами, а с теми, кто пытается стереть Украину с лица земли. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об этом на встрече с участниками форума «Гвардейск» в Военно-патриотическом лагере имени Охлопкова, сообщил ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии