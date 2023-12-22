Дело возбудили после диверсии двух подростков на ж/д станции в Подмосковье

Уголовное дело возбудили в отношении 18-летнего и 17-летнего подростков после поджога релейного шкафа на 320-м километре перегона железнодорожных станций Михнево – Усады в Ступинском районе Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии