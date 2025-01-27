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Тарасова прокомментировала победу сына Плющенко в турнире без конкурентов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу успеха 12-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, который одержал победу на соревнованиях, где не было соперников.

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