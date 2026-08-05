Завод имени Сталина. Какой автопром нужен России

«Народный автомобиль» должен быть вместительным и крепким, простым и ремонтопригодным Иван Рыбин Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Без своего автопрома мы не протянем — подобная мысль не нова, но в последнее время она становится всё актуальней.
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