Завод имени Сталина. Какой автопром нужен России

«Народный автомобиль» должен быть вместительным и крепким, простым и ремонтопригодным Иван Рыбин Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Без своего автопрома мы не протянем — подобная мысль не нова, но в последнее время она становится всё актуальней.