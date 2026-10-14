Когда речь заходит о рамных внедорожниках отечественного производства, большинство разговоров сводится к двум крайностям: либо восторженные рассказы о непробиваемой технике, либо поток жалоб на бесконечные поломки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- С-99: почему сове...
- СФ Возвращение бывше...
- МП Возвращение бывше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым