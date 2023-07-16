Корни помидоров имеют собственное мнение по поводу температуры

Ученые опровергли распространенное мнение, что корни растений в своем развитии полагаются на побеги. У корней растений есть собственный термометр для измерения температуры почвы вокруг них, и они соответствующим образом регулируют свой рост.
Ученые опровергли распространенное мнение, что корни растений в своем развитии полагаются на побеги. У корней растений есть собственный термометр для измерения температуры почвы вокруг них, и они соответствующим образом регулируют свой рост.
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