Российская видеоигровая индустрия готовится поразить мир: что нас ждёт в 2024 году Елена ГалицкаяВ начале следующего года геймеры получат возможность погрузиться в мир обновлённых и новых игр, среди которых выделяются несколько отечественных проектов.