Российская видеоигровая индустрия готовится поразить мир: что нас ждёт в 2024 году Елена ГалицкаяВ начале следующего года геймеры получат возможность погрузиться в мир обновлённых и новых игр, среди которых выделяются несколько отечественных проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии