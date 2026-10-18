"Starlink Украине отключала не я"Глава Госдепа США Рубио заявил, что Украина на данный момент лишена возможности полноценно использовать военные компоненты системы "Старлинк", а обычный гражданский "Старлинк" на Украине работает как обычно.
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