На Западе провели «сеанс терапии» для стран НАТО из-за Трампа

Союзники США по Североатлантическому альянсу на Международном форуме по безопасности в Галифаксе пытались убедить друг друга, что при избранном американском президенте Дональде Трампе «все будет хорошо», из-за чего конференция была похожа на «сеанс терапии».
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