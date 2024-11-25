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На Западе провели «сеанс терапии» для стран НАТО из-за Трампа

На Западе провели «сеанс терапии» для стран НАТО из-за Трампа

Союзники США по Североатлантическому альянсу на Международном форуме по безопасности в Галифаксе пытались убедить друг друга, что при избранном американском президенте Дональде Трампе «все будет хорошо», из-за чего конференция была похожа на «сеанс терапии».

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