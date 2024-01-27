Валиева вышла на лед под хит из «Слова пацана»

Фигуристка Камила Валиева исполнила номер по саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На «ЦСКА Арене» в Москве проходит 4‑й этап Кубка Московского спорта, командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте 6–12 лет.
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