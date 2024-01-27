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Валиева вышла на лед под хит из «Слова пацана»

Валиева вышла на лед под хит из «Слова пацана»

Фигуристка Камила Валиева исполнила номер по саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На «ЦСКА Арене» в Москве проходит 4‑й этап Кубка Московского спорта, командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте 6–12 лет.

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