Губернатор Сальдо: войска РФ выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

ВС РФ выбили украинскую армию с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, добавив, что все силы ВСУ были оттеснены на острова и вероятность нападения на косы, левый берег реки и Черное море сильно снизилась.