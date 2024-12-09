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Джей Зи ответил на обвинение в изнасиловании: «Нам с женой придется усадить детей и объяснить жестокость людей»

Джей Зи ответил на обвинение в изнасиловании: «Нам с женой придется усадить детей и объяснить жестокость людей»

Джей Зи снова попал в скандал: его обвинили в изнасиловани девушки. Все произошло еще в нулевых. По словам пострадавшей, тогда с рэпером был его друг Diddy…Джей Зи снова попал в скандал: его обвинили в изнасиловани девушки.

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