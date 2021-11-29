В Новосибирске умер третий рабочий, провалившийся в кипяток

Инцидент произошел 1 ноября, в подвале лицея провалился пол, сообщает корреспондент УтроNews. Сотрудник «Сибирской генерирующей компании», который вместе с коллегой и слесарем лицея провалились в кипяток, умер в областной больнице Новосибирска.