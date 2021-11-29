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В Новосибирске умер третий рабочий, провалившийся в кипяток

В Новосибирске умер третий рабочий, провалившийся в кипяток

Инцидент произошел 1 ноября, в подвале лицея провалился пол, сообщает корреспондент УтроNews. Сотрудник «Сибирской генерирующей компании», который вместе с коллегой и слесарем лицея провалились в кипяток, умер в областной больнице Новосибирска.

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