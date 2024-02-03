Новый импульс партнерства: тандем ОАО ´Белшина´ и белорусских ученых.

Слаженная совместная работа науки и техники - залог успешного движения к прогрессу. Руководство ОАО ´Белшина´ взяло на вооружение этот постулат, решив привлечь к решению вопросов качества производимой продукции представителей научной сферы.
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