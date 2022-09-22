Госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику РФ - Минпромторг

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные методы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.