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Госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику РФ - Минпромторг

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные методы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

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