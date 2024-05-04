В комиссии Госдумы указали на провокации Запада перед инаугурацией Путина

Западные СМИ пытаются создать негативный фон вокруг инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом 4 мая заявил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
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