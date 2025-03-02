Россиянам стали реже одобрять микрозаймы

За год показатель одобряемости микрозаймов в России снизился на четыре процентных пункта: если в январе 2024 года он составлял 27 процентов, то в феврале 2025 года опустился до 23 процентов, —выяснили аналитики маркетплейса «Сравни».
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