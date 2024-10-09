Юрий Биктуганов: будущих педагогов нужно учить ограничивать себя в соцсетях

Бывший министр образования Свердловской области, а ныне и.о. ректора Уральского педуниверситета Юрий Биктуганов считает, что будущим педагогам надо со студенческой скамьи объяснять, как вести свои соцсети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии