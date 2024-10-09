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Юрий Биктуганов: будущих педагогов нужно учить ограничивать себя в соцсетях

Юрий Биктуганов: будущих педагогов нужно учить ограничивать себя в соцсетях

Бывший министр образования Свердловской области, а ныне и.о. ректора Уральского педуниверситета Юрий Биктуганов считает, что будущим педагогам надо со студенческой скамьи объяснять, как вести свои соцсети.

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