Почему Зеленский на самом деле не хочет отдавать Донбасс России? Стали известны подробности обновленных инициатив, представленных Уиткоффом и Кушнером

Почему Зеленский на самом деле не хочет отдавать Донбасс России? Стали известны подробности обновленных инициатив, представленных Уиткоффом и КушнеромКак сообщает издание Financial Times, спецпредставители Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визитов в российскую и украинскую столицы представили переработанные проекты соглашений.
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