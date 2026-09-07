Почему Зеленский на самом деле не хочет отдавать Донбасс России? Стали известны подробности обновленных инициатив, представленных Уиткоффом и Кушнером

Почему Зеленский на самом деле не хочет отдавать Донбасс России? Стали известны подробности обновленных инициатив, представленных Уиткоффом и КушнеромКак сообщает издание Financial Times, спецпредставители Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визитов в российскую и украинскую столицы представили переработанные проекты соглашений.