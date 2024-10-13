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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о матче «Зенита» с «Фенербахче» в ноябре: «Предварительно договоренность есть» 

Стамбульский клуб тренирует Жозе Моуринью. — Уже есть какая-то договоренность в ноябрьскую паузу какой-то матч провести? — Она есть, но лучше будет, когда объявит клуб.

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