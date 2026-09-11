Странам БРИКС нужно развивать торговлю внутри объединения – министр Гоял

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что странам, входящим в БРИКС, следует развивать глубокую и устойчивую торговлю внутри объединения.
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