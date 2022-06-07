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Guardian: Джонсону будет трудно управлять страной в ближайшие месяцы

Guardian: Джонсону будет трудно управлять страной в ближайшие месяцы

Союзники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, касаясь вотума недоверия, всегда говорили о том, что победа всего в один голос - это все равно победа, а премьер останется на Даунинг-стрит и займется отстаиванием "народных приоритетов" .

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