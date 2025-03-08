Сообщается об освобождении ВС РФ села Константинополь к западу от Курахово Российская армия высокими темпами продолжает освобождение Донецкой Народной Республики.
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Сообщается об освобождении ВС РФ села Константинополь к западу от Курахово Российская армия высокими темпами продолжает освобождение Донецкой Народной Республики.
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