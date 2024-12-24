Фигуристке Загитовой отказали в гранте на 74,8 млн рублей на новое ледовое шоу

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отклонил заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на получение гранта в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.
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