Фигуристке Загитовой отказали в гранте на 74,8 млн рублей на новое ледовое шоу

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отклонил заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на получение гранта в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.