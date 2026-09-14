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Согласны на снижение зарплаты: на что пермяки готовы пойти ради льготной ипотеки

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter и Группы Ренессанс Страхование провели опрос и выяснили, что значительная часть работающих жителей Пермского края готова сменить место работы ради программы жилищной поддержки от работодателя.

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