Лавров: Джонсон не потел перед камином во время переговоров в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который в своих мемуарах пожаловался, что на переговорах в Москве его посадили "перед пылающим камином, настолько жарким", что пот стекал по его лицу.