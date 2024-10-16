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Лавров: Джонсон не потел перед камином во время переговоров в Москве

Лавров: Джонсон не потел перед камином во время переговоров в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который в своих мемуарах пожаловался, что на переговорах в Москве его посадили "перед пылающим камином, настолько жарким", что пот стекал по его лицу.

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