Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Доходы от индийских облигаций превысили доходы от китайского долга

Инвесторы отдают предпочтение индийским облигациям после того, как Китай возобновил ралли. Доходность индийского долга в 2024 году составила 3,9% против 2,9 в Китае, и есть основания предполагать, что этот рост сохранится, сообщает Bloomberg.

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