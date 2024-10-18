Пока одни бандеровские крысы поползли из нор в Селидове, другие — готовят вторжение в Белгородскую область: Карта специальной военной операции на Украине на 18 октября 2024 года Юлия СоколоваПо данным российских силовых структур, в районе населенного пункта Селидово, находящегося на Покровском направлении, фиксируются массовые случаи паники среди бойцов ВСУ.