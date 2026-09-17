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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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О жизни и творчестве Радзинского расскажут в библиотеке на Туристской

В библиотеке № 229 состоится вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Эдварда Радзинского. Он намечен на 23 сентября, начало в 16.

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