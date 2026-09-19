Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об образовании неких Сил искусственного интеллекта – наподобие Космических сил США, созданных по его указанию в 2019 году.
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