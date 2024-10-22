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19-летний парень напал с ножом на группу школьников в Симферополе

19-летний парень напал с ножом на группу школьников в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны.

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