🔥Важная информация 🔥 23 сентября в кинотеатре РОДИНА будет отменен показ фильма в❗ 13.55 - "КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ"❗ В это время для студентов колледжа будет проходить бесплатный показ ролика,приуроченного к 85-летию Блокады Ленинграда.
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