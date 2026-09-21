🔥Важная информация 🔥 23 сентября в кинотеатре РОДИНА будет отменен показ фильма в❗ 13.55 - "КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ"❗ В это время для студентов колледжа будет проходить бесплатный показ ролика,приуроченного к 85-летию Блокады Ленинграда.