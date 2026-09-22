Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

148 подписчиков

Под Тамбовом лоб в лоб столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Под Тамбовом лоб в лоб столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Под Тамбовом лоб в лоб столкнулись две иномарки. Авария произошла вечером 21 сентября на 1 километре автодороги "Тамбов-Котовск-Старчики-Кариан Строганово-Сампур" Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Hyundai Creta" под управлением 72-летнего мужчины.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым