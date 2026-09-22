Под Тамбовом лоб в лоб столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Под Тамбовом лоб в лоб столкнулись две иномарки. Авария произошла вечером 21 сентября на 1 километре автодороги "Тамбов-Котовск-Старчики-Кариан Строганово-Сампур" Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Hyundai Creta" под управлением 72-летнего мужчины.
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