Под Тамбовом лоб в лоб столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Под Тамбовом лоб в лоб столкнулись две иномарки. Авария произошла вечером 21 сентября на 1 километре автодороги "Тамбов-Котовск-Старчики-Кариан Строганово-Сампур" Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Hyundai Creta" под управлением 72-летнего мужчины.