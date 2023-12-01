Хотел уехать домой: подросток угнал автомобиль в Челябинской области

Во время движения сработала блокировка руля.Возраст — не помеха. В Верхнем Уфалее 16-летний подросток, не смотря на отсутствие водительского удостоверения и права управления автомобилем, решил угнать ВАЗ-2114.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии